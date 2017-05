Elezioni comunali Abbiategrasso 2017: i candidati di Zyme per Bià

L'associazione politico-culturale Zyme "scende in campo" ad Abbiategrasso e crea una lista civica (Zyme per Bià) per le elezioni comunali dell'11 giugno 2017. Il candidato sindaco è Claudio Pirola.

Di seguito i candidati al consiglio comunale.

Vincenzo Basso, Antonio Berera, Claudio Bocenti, Federico Borgonovo, Silvano Brugnerotto, Giulia Maria Campana, Katya Chieregato, Riccardo D'Avanzo, Emanuela Fabbri, Stefano Ganeo, Alberto Negri, Alessandro Pecoraro, Luca Platti, Claudio Carlo Rallo, Davide Romaniello, Marina Rischio, Riccardo Savioli, Annamaria Scolari, Vittoria Scotti, Mauro Squeo, Rossella Stravalli, Laura Uliana, Thomas Volpi, Agnese Zappini.