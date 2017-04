“Progetto Binasco, è Silvana Saltarelli il candidato sindaco”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

E' Silvana Saltarelli il candidato Sindaco della Lista Civica "Progetto Binasco", l'ufficialità è arrivata ieri di fronte ad un centro civico gremito di cittadini. Silvana Saltarelli, 61 anni, è binaschina dalla nascita e ama profondamente il suo paese dove ha lavorato prima come vigilessa e poi come responsabile dell'ufficio commercio e attività produttive. "Crediamo sia necessario riportare il cittadino al centro dell'attività amministrativa, ascoltandone i problemi e condividendone le soluzioni. Sicurezza, sociale, commercio, viabilità e decoro urbano sono le parole d'ordine del programma che è ancora in fase di preparazione. Abbiamo voluto lasciare la parola ai binaschini, raccogliendo le loro segnalazioni e idee per predisporre delle linee di mandato le più vicine possibili alle reali necessità di chi vive quotidianamente il territorio e ne conosce ogni minimo aspetto nei diversi settori".

E' quanto ha riportato Silvana Saltarelli ad una sala piena di cittadini che hanno partecipato alla serata di presentazione ed ha aggiunto "l'entusiasmo e la voglia di fare dei componenti della lista mi hanno convinto della bontà del progetto e per questo mi sono convinta di candidarmi quale prima cittadina, da moltissimo non si vedeva una donna puntare a questo obiettivo. Progetto Binasco è un insieme di esperienze, idee e professionalità che insieme si fondono in una lista credibile e capace". "E' stata una bella serata, abbiamo visto curiosità ed entusiasmo nei partecipanti" è il commento dei candidati della lista, "non è che il primo appuntamento, da qui all'undici di giugno saremo sempre in piazza per raccogliere idee e suggerimenti per poi presentare il nostro programma elettorale ai cittadini".

