Risultati ballottaggio ad Abbiategrasso: chi è il nuovo sindaco

Ballottaggio ad Abbiategrasso.

A sfidarsi saranno Cesare Nai, supportato da tutto il centrodestra, e Domenico Finiguerra, liste civiche. E, a sorpresa, il centrosinistra è escluso dal ballottaggio: Emanuele Granziero, che sperava di raccogliere l'eredità del sindaco uscente Gigi Arrara, è terzo con 14,55%.

In testa Cesare Nai con il 37,25% e in seconda posizione Domenico Finiguerra, che nel 2012 arrivò invece terzo nonostante la sua lista fosse stata la più votata in città: ora il candidato civico-ecologista ottiene il 26,43% dei voti. Delusione 5 Stelle con Barbara De Angeli ferma poco oltre l'8%.