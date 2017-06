Elezioni 2017: a Milano sono dodici i comuni andati al ballottaggio | Ecco dove si vota

Dopo la tornata elettorale dell'11 giugno, in dodici comuni della provincia di Milano, su ventitré, la sfida si concluderà al ballottaggio.

Domenica 25 giugno i cittadini decideranno le sorti amministrative di tanti importanti comuni, dato che nessuno di quelli con oltre quindicimila abitanti ha avuto un netto vincitore al primo turno. Si voterà quindi ad Abbiategrasso, Buccinasco, Cernusco sul Naviglio, Garbagnate Milanese, Legnano, Magenta, Melegnano, Melzo, San Donato Milanese, Senago, Sesto San Giovanni e Vimodrone.

Alcune saranno sfide classiche (centrosinistra contro il centrodestra), altre più particolari. A Melzo e Abbiategrasso la sfida sarà "atipica". Nel primo caso tra il gruppo di liste civiche che sostengono Antonio Fusè e il candidato di centrodestra, Antonio Camerlengo; nel secondo caso, invece, a darsi battaglia saranno Cesare Nai del centrodestra e Domenico Finiguerra, candidato civico-ecologista che, nel 2012, arrivò terzo per un soffio e invece questa volta "surclassa" il candidato del centrosinistra.

Ovunque escluso dal secondo turno il Movimento 5 Stelle, che va molto peggio di ogni aspettativa.

QUI NEL DETTAGLIO LE SFIDE IN OGNI SINGOLO COMUNE.

Abbiategrasso: ballottaggio tra Nai e Finiguerra

A sfidarsi saranno Cesare Nai, supportato da tutto il centrodestra, e Domenico Finiguerra, liste civiche. E, a sorpresa, il centrosinistra è escluso dal ballottaggio: Emanuele Granziero, che sperava di raccogliere l'eredità del sindaco uscente Gigi Arrara, è terzo con 14,55%.

In testa Cesare Nai con il 37,25% e in seconda posizione Domenico Finiguerra, che nel 2012 arrivò invece terzo nonostante la sua lista fosse stata la più votata in città: ora il candidato civico-ecologista ottiene il 26,43% dei voti. Delusione 5 Stelle con Barbara De Angeli ferma poco oltre l'8%.

Buccinasco: ballottaggio tra Pruiti e Licata

A sfidarsi il 25 giugno saranno il centrosinistra con Rino Pruiti e il centrodestra con Nicolò Licata.

I due principali schieramenti hanno deciso di candidare due paladini della legalità: Pruiti attraverso la sua intensa attività politica in quella direzione, Licata con la sua esperienza nell'Arma dei carabinieri.

Pruiti è in vantaggio con il 36,19% dei voti, Licata è al 31,91%: simbolo di una sfida che sarà equilibratissima.

Cernusco sul Naviglio: ballottaggio Zacchetti-Malcangio

In testa il centrosinistra con Ermanno Zacchetti, che porta a casa il 35,95% dei voti. Al secondo posto Paola Malcangio (Lega, Fdi e Cernusco Popolare) che si attesta al 18,94%. Esclusa dal ballottaggio l'estrema sinistra di Rita Zecchini, ferma al 15,51%. Poco sopra il 6% dei voti per i 5 Stelle e Forza Italia.

Garbagnate Milanese: ballottaggio Bonesi-Barletta

Decisivo sarà il ballottaggio del 25 giugno, dove si sfideranno Mara Bonesi e Daniele Barletta.

La candidata a sindaco dell'amministrazione uscente di centrosinistra porta a casa il 27,78% dei voti, dando al candidato della Lega Nord un distacco rassicurante ma non troppo. Barletta, infatti, ottiene il 18,79% delle preferenze e dovrà cercare la rimonta al ballottaggio. Decisivi saranno i voti di Forza Italia, che ha presentato un proprio candidato, Domenico Micalizzi, fermo al 13,03%, superato anche da Vincenzo Soleo (ex centrodestra), con il 13,70%.

Legnano: ballottaggio Fratus-Centinaio

Si andrà al ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra. Giambattista Fratus, sostenuto da tutto il centrodestra, parte in vantaggio con il 38,78% dei consensi. Alberto Centinaio, sindaco uscente e supportato dal centrosinistra compatto, insegue con il 32,54%. Primo partito in città è il Pd, poi la Lega Nord oltre il 20%. Il terzo candidato sindaco è Ornella Ferrario, di Legnano al Centro e del Movimento X (fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle), che "doppia" Andrea Grattarola, candidato sindaco pentastellato.

Magenta: ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra (Calati-Invernizzi)

Nettamente in testa Chiara Calati del centrodestra con il 46,43% dei voti, trascinata soprattutto dalla Lega Nord che conquista oltre il 20% dei consensi. Il sindaco uscente Marco Invernizzi - sostenuto dal Pd e da una lista civica - è secondo con il 30,70%.

La terza candidata a sindaco, Silvia Minardi, si ferma al 11,12%. Male il Movimento 5 Stelle: Giovanni Caso non arriva neanche al 6% dei voti.

Melegnano: ballottaggio tra Caputo e Bertinoli

In testa Raffaela Caputo del centrodestra con il30% dei voti, trascinata soprattutto da Forza Italia che conquista il 18% dei consensi. Il Paratito Democratico, invece, ha raccolto oltre il 26% delle preferenze. La terza candidata a sindaco, Lucia Rossi (sinistra), si ferma al 22%. Male il Movimento 5 Stelle: Giuseppe Marsico non raggiunge si ferma al 9,8%, mentre la Lega Nord si è attestata al 10,65%.

Melzo: ballottaggio tra le liste civiche e il centrodestra

Al primo turno è un trionfo delle quattro liste civiche di Antonio Fusè, che raccoglie l'eredità dell'amministrazione di Perego (fino al 2014). La coalizione di liste civiche è nettamente in testa con il 45% dei consensi. Segue (e andrà al ballottaggio) il centrodestra con Antonio Camerlengo (25%). Niente da fare per Giorgio Sommariva del centrosinistra (meno del 20%).

San Donato Milanese: ballottaggio tra Checchi e Mannucci

Nettamente in testa Andrea Checchi del Partito Democratico con quasi il 49% dele preferenze. Il centrodestra con Cesare Lori Mannucci si ferma al 19,59%. Gina Laura Falbo (lista civica) ha raccolto il 15%, mentre la lista civica "San Donato Riparte" di Marco Menichetti si è attestata al 6,35. Male il Movimento 5 Stelle che hanno ricevuto solo 5,67% delle preferenze, quasi un punto e mezzo percentuale in più della lista civica di Nicola Forenza che si è fermata al 4,04%.

Senago: ballottaggio tra Beretta e Fois

In testa Magda Beretta, candidata del centrodestra che ha raccolto oltre il 46% dei voti: a trascinare è soprattutto la Lega Nord, con oltre il 23%. Insegue il Partito Democratico con il candidato Lucio Fois. Il Movimento 5 Stelle con Riccardo Tagni, invece, ha raccolto il 14% . Maria Salvatrice Interdonato con la lista civica Rinnovamento democratico ha totalizzato l'8%, mentre Francesco Bilà con la lista Sinistra Senago si è fermato al 3%.

Sesto San Giovanni: ballottaggio centrodestra - centrosinistra

Monica Chittò (centrosinistra) è in vantaggio con oltre il 31%, sfiderà Roberto Di Stefano (centrodestra) che con oltre il 26% "stacca" Gianpaolo Caponi (civiche). Fallisce l'assalto del "fortino" da parte del Movimento 5 Stelle, che resta sotto il 15% dei voti.

Vimodrone 2017: ballottaggio tra Veneroni e Chiaranda

In testa Dario Veneroni (liste civiche di centrosinistra) che ha raccolto il 34% delle preferenze, insegue Ilaria Chiaranda (centrodestra) che ha totalizzato oltre il 24%. Niente da fare per Paola Gallarotti che si è fermata al 22,20%, mentre il Movimento 5 Stelle si è attestato al 12%. Chiude Ivana Broi che si è attestata al 5,86%.