Elezioni comunali 2017: tutti i risultati Comune per Comune

Ecco tutti i risultati delle elezioni comunali dell'11 giugno 2017 in provincia di Milano. Si votava dalle 7 alle 23. Diverso il sistema elettorale per i Comuni superiori o inferiori a 15 mila abitanti: nei primi, se nessun candidato sindaco supera il 50% dei voti, si va al ballottaggio domenica 25 giugno, dopo due settimane.

Occhi puntati soprattutto sui Comuni più grandi, come Sesto San Giovanni dove il Movimento 5 Stelle non fa mistero di puntare al ballottaggio. Che, cinque anni fa, gli riuscì (in questo gruppo di Comuni) solo a Garbagnate Milanese, dove però quest'anno non si presenta.

L'affluenza, già dai primi dati diffusi dal Viminale, risulta in netto calo rispetto alle analoghe consultazioni del 2012.

Abbiategrasso

Binasco

Buccinasco

Bussero

Canegrate

Cernusco sul Naviglio

Cuggiono

Dresano

Garbagnate

Legnano

Magenta

Magnago

Melegnano

Melzo

Noviglio

Pieve Emanuele

Pregnana Milanese

San Donato Milanese

San Giorgio Su Legnano

Senago

Sesto San Giovanni

Vernate

Vimodrone