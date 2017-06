Elezioni comunali, la sconfitta del centrosinistra. "Ora pensiamo alle regionali"

Per l'ex sindaco di Sesto San Giovanni Monica Chittò, la spiegazione della sconfitta elettorale del 25 giugno (sua, nella fu roccaforte comunista, e del centrosinistra in generale) sta nella parola "paura". La paura della Moschea, per esempio, che in campagna elettorale è stata agitata come uno spettro dalla Lega Nord e dal nuovo sindaco cittadino, il forzista Roberto Di Stefano.

La sconfitta di Sesto è altamente simbolica ma la caduta del centrosinistra è ovunque: lo schieramento perde Como, Monza e Lodi, ovvero i tre capoluoghi di provincia della Lombardia in cui si votava. Perde (malamente) Magenta e Abbiategrasso (qui nemmeno arriva al ballottaggio), perde Legnano (e si poteva prevedere) e Garbagnate (un po' meno). Altrove perde Genova, altrettanto simbolica di Sesto San Giovanni.

«Non mi dimetto», è la reazione di Alessandro Alfieri, che del Pd è coordinatore regionale. Stessa scelta (restare sulla barca) per Pietro Bussolati, segretario metropolitano. Che ha convocato una riunione con i candidati sindaci sconfitti per analizzare il voto e ripartire.

La ripartenza si annuncia però molto complicata. Le elezioni regionali e quelle nazionali sono calendarizzate per il 2018 e tutto appare tranne che lo schieramento guidato dal Partito Democratico sia pronto. Il dialogo tra il Pd e la sinistra (Pisapia, Sinistra Italiana e così via) di fatto non è ancora incominciato. Per le regionali c'è la candidatura in pectore del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, ma l'impressione è che Maroni possa essere ancora più forte che nel 2012.

«Dobbiamo voltare pagina e concentrarci sulla sfida delle regionali», tira dritto Alfieri, secondo cui una parte di responsabilità ce l'ha lo scarso appeal del Pd nazionale e anche il dibattito sullo ius soli.