Elezioni comunali 2017: le liste e tutti i candidati nei comuni milanesi

L'11 giugno 2017 sono in programma le elezioni comunali in diversi comuni del Milanese. Ecco le liste e tutti coloro che si candidano. Gli eventuali ballottaggi si terranno due settimane dopo, ovvero domenica 25 giugno 2017. I Comuni interessati in Italia sono in tutto 1.021, di cui 153 superiori ai 15 mila abitanti.

Nella Città Metropolitana di Milano sono coinvolti 23 comuni, di cui 12 sopra i 15 mila abitanti. Ecco tutti i Comuni ("s" sta per sopra 15 mila abitanti): Abbiategrasso (s), Binasco, Buccinasco (s), Bussero, Canegrate, Cernusco sul Naviglio (s), Cuggiono, Dresano, Garbagnate Milanese (s), Legnano (s), Magenta (s), Magnago, Melegnano (s), Melzo (s), Noviglio, Pieve Emanuele, Pregnana Milanese, San Donato Milanese (s), San Giorgio su Legnano, Senago (s), Sesto San Giovanni (s), Vernate, Vimodrone (s). L'unico comune che non si rinnova per scadenza naturale è quello di Melzo, dove ora governa un commissario prefettizio.

Nelle pagine seguenti, mano a mano che arrivano, ecco tutti i nomi dei candidati nelle liste, Comune per Comune.