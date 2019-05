Elezioni comunali 2019: chi ha vinto a Basiano, Bernate Ticino, Besate, Boffalora, Bubbiano e gli eletti

Basiano, Bernate Ticino, Besate, Boffalora, Bubbiano: ecco chi ha vinto le elezioni comunali dopo lo spoglio di lunedì 27 maggio 2019.

Quello del 26 maggio 2019 è stato un election-day "monstre". Si è votato infatti, in tutta Italia, per le elezioni europee, per rinnovare l'europarlamento. Ma si voterà anche per le elezioni regionali in Piemonte. E infine, in circa la metà dei Comuni italiani per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale.