Risultati ballottaggio a Novate Milanese: chi ha vinto

Domenica 9 giugno 2019 si è svolto il ballottaggio tra Daniela Maldini, sostenuta da Pd, Bella Novate, uniti e solidali e futuro per Novate, e Massimiliano Aliprandi, spinto da Lega, Fdi e Progetto in comune. La prima è in testa con il 39,06% dei voti, mentre il candidato leghista insegue con il 32,58%.

I risultati dopo lo spoglio delle 23.

Solo terzo Luca David - Forza Italia e due liste civiche - con il 14,92%. Seguono Marco Bove - M5s - con l'8,10%, Sergio Sardo - Sinistra per Novate - con il 4,04% e Lorenzo Cavalli di Casapound con l'1,30%. Novate è stato il primo Comune italiano con un consigliere comunale di Casapound, Angela De Rosa, fuoriuscita da Fratelli d'Italia.