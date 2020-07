Elezioni comunali 2021, Salvini: "Io sindaco di Milano? Magari a fine carriera"

Da una parte Beppe Sala che non ha ancora capito se lanciarsi nella tornata elettorale del 2021, dall'altra il leader della Lega Matteo Salvini che, invece, non ha nessuna intenzione di correre per la carica di sindaco di Milano. "Prima torno al governo e sistemo alcune cose e poi chiudo in bellezza come sindaco di Milano, se i milanesi vorranno", ha detto Salvini interpellato sulle elezioni comunali di Milano a margine di un incontro con gli autotrasportatori di Fai-Conftrasporto.

La Lega, comunque, sta lavorando per trovare una figura da candidare alle prossime elezioni "siamo già in contatto non con una, ma diverse persone che hanno voglia di accettare la sfida. È per me motivo di grande orgoglio", ha poi proseguito il leader della Lega. Salvini ha specificato di non volere fare nomi e che sui giornali "leggo nomi bizzarri". Per la scelta del candidato, ha anche spiegato che alcuni di questi nomi "li incontro già questa settimana".

Le reazioni del centrosinistra

Le reazioni del centrosinistra alle parole di Salvini sono arrivate a stretto giro. "Avevo chiesto a Matteo Salvini, visto che è cosi bravo a chiacchiere, che ci sfidasse direttamente lui al Comune di Milano, invece dell'ennesimo manager che sparirà un giorno dopo la sconfitta. Oggi risponde che ha altro da fare e si candiderà Sindaco solo a fine carriera... un po' come quando Del Piero è andato a giocare in Australia", ha chiosato l'assessore all'urbanistica Pierfrancesco Majorino.

Poco dopo è arrivata anche la replica dell'europarlamentare Pierfrancesco Majorino: "Salvini dice che non si candida a sindaco di Milano, almeno per il momento. Le verità sono tre. Una l’ha detta Pierfrancesco Maran: Salvini chiacchiera ma alla fine è privo di coraggio. L'altra, più amara, è che Salvini sarà il burattinaio di ogni candidato di destra. La terza è che per la terza volta, comunque, a Milano lo batteremo".