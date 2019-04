Elezioni europee 2019: la lista di Europa Verde

I Verdi e Possibile si presentano uniti alle elezioni europee del 26 maggio 2019 nella lista Europa Verde (non c'è nel simbolo alcun riferimento a Possibile di Pippo Civati). La lista è stata annunciata come un progetto "ecologista, europeista, solidale, femminista". Tutte donne le capoliste nelle cinque circoscrizioni, tra cui Elena Grandi (co-portavoce nazionale dei Verdi e vice presidente del Municipio 1 di Milano) al Nord-Ovest e Eliana Baldo (avvocato di parte civile al processo sull'Ilva di Taranto) al Sud.

Al Nord-Ovest (circoscrizione che comprende Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) al secondo posto dopo Grandi c'è Domenico Finiguerra, attualmente consigliere comunale ad Abbiategrasso ma famoso per avere reso di Cassinetta di Lugagnano, quando ne era sindaco, la "capitale" italiana dello "zero consumo di suolo. In lista anche Pippo Civati, leader di Possibile, monzese d'origine; Dario Balotta, già in Legambiente Lombardia; Enrico Fedrighini, assessore al Municipio 8 di Milano.

Tutti i candidati di Europa Verde nella circoscrizione Nord-Ovest

Elena Eva Maria Grandi

Domenico Finiguerra

Francesca Druetti

Antonio Caputo

Silvia Parodi

Maurizio Parodi

Dario Balotta

Ilaria Barbonetti

Pippo Civati

Martina Comparelli

Paolo Crosignani

Veronica Dini

Enrico Fedrighini

Antonio Limardi

Marco Moro

Tiziana Mossa

Maria Silvia Angela Concetta Pettinicchio

Paolo Pinzuti

Benedetta Rinaldi

Chiara Rossini