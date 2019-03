A Milano verranno spesi 4 milioni di euro per le europee: 700mila in meno rispetto al 2014

Si è messa in moto la macchina organizzativa del comune di Milano per le elezioni europee di domenica 26 maggio. Nella sola Milano — come comunicato da Palazzo Marino con una nota — verranno spesi circa 4 milioni di euro per permettere le operazioni di voto, 700mila euro in meno rispeetto a quanto preventivato in occasione delle elezioni europee del 2014.

I costi delle elezioni europee a Milano

Circa 370mila euro serviranno per l’assunzione a tempo determinato di 75 impiegati (selezionati tramite bando pubblico) necessari a 'rafforzare' vari uffici comunali, dall’anagrafe sino ai servizi elettorali.

Per gli emolumenti dei 4.992 scrutatori e i relativi 1.248 presidenti di seggio, la spesa prevista è di 760mila euro compreso l’allestimento dei 1.248 seggi in città cui si aggiungono 66 seggi speciali in ospedali, case di riposo e carceri.

Per i segretari e gli scrutatori è prevista una retribuzione di 96 euro, per i presidenti di seggio 120. Si prevedono anche settanta seggi da istituire presso l’Ufficio elettorale circoscrizionale della Corte d’Appello per lo scrutino delle schede votate presso i consolati per l’elezione degli eurodeputati italiani. Allocati circa 490mila euro per le spese tecniche sia di software sia di hardware necessarie a garantire il corretto flusso dei dati, che comprendono anche le spese necessarie all’Unità Statistica per l’ufficializzazione dei dati presso l’Ufficio Centrale.

Altri 396mila euro serviranno a garantire i servizi di facchinaggio, movimentazione e noleggio dei mezzi con e senza autisti, per l’allestimento, consegna e ritiro del materiale elettorale da e per i seggi, mentre 91.500 euro sono le spese previste per le attività di posa e rimozione dei tabelloni, per i quali è stata già attivata una procedura aperta a evidenza pubblica. Garantito il raggiungimento del seggio anche alle persone con disabilità grazie a un servizio di trasporto dedicato per un importo di 20mila euro.

Infine sono stati stanziati 2,1 milioni per gli straordinari del personale già in organico del Comune tra impiegati, polizia locale e personale amministrativo.