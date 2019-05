Europee, Roggiani (Pd): «La Lega voleva riprendersi Milano, ma noi lavoriamo bene per i cittadini»

L'avanzata della Lega, alle elezioni europee del 2019, si "ferma" fuori dai confini di Milano. In realtà anche nel capoluogo meneghino il Carroccio ha aumentato i consensi rispetto al 2018, arrivando a oltre il 27%, ma il Partito Democratico ha ottenuto una affermazione netta ed evidente (36%) e il suo capolista, l'ex sindaco Giuliano Pisapia, ha "surclassato" in termini di preferenze il ministro dell'Interno Matteo Salvini: 71 mila contro 57 mila.

Pisapia: «Impegno per Europa più giusta»

«Nella città che Salvini voleva “riprendersi”, dal centro alla periferia, le ricette sovraniste si scontrano con le proposte concrete ed europeiste del Pd e con il buon governo di un'amministrazione di centrosinistra che sta lavorando bene per i cittadini», il commento di Silvia Roggiani, segretaria metropolitana dei dem. Roggiani ha anche evidenziato i quattro milanesi eletti sui cinque che andranno a Bruxelles nel Pd dal Nord-Ovest (Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Irene Tinagli e Patrizia Toia): «Non ci sediamo sul risultato delle europee ma ripartiamo anche per colmare il gap tra la città e l'area metropolitana».

«Un consenso così ampio è un grandissimo onore ma anche una grandissima responsabilità ed è per questo che nel ringraziarvi di cuore voglio rinnovare l'impegno preso con tutti voi per un'Europa più giusta e solidale». Questo il commento di Giuliano Pisapia, il più votato del Pd a livello nazionale, lunedì mattina su Twitter, che ha poi aggiunto che «l'impegno per costruire una vera alternativa di governo con un centrosinistra largo e plurale sta iniziando a dare i suoi frutti».

Salvini: «Portare a Milano le percentuali lombarde e italiane»

Matteo Salvini è soddisfatto, ovviamente, per il risultato complessivo della Lega, ma non del tutto per quello di Milano. Se il ministro dell'Interno fa notare che «in un anno abbiamo guadagnato 10 punti», riconosce la distanza che separa ancora, sotto la Madonnina, la Lega dal Pd: «Quelle nazionali sono percentuali a cui vorrei portare anche la Lega a Milano», ha dichiarato in conferenza stampa lunedì mattina.

«Per fortuna Milano è una città che cresce a prescindere dai sindaci», ha aggiunto elencando i primi cittadini da Formentini a Sala, passando per Albertini, la Moratti e Pisapia. «Milano - ha commentato - è oltre la politica e i sindaci».

Sardone: «Un risultato meraviglioso»

Parole di emozione e ringraziamento da parte della "pasionaria" milanese Silvia Sardone, terza in circoscrizione per la Lega e seconda in città: «Sono la donna più votata della Lega in questa circoscrizione e ottengo un risultato clamoroso, inaspettato, meraviglioso». E Attilio Fontana, presidente leghista della Regione, scrive su Facebook: «Alla luce del grande risultato della Lega, si riparte con rinnovato entusiasmo e voglia di concludere sui temi a cui teniamo in modo particolare».

Per Forza Italia «il risultato a Milano, dopo tutto quello che è successo e il grande momento della Lega, è in linea con la percentuale nazionale.», spiega Alessandro De Chirico, consigliere comunale, a MilanoToday. «Presto dobbiamo analizzare gli errori, capire le responsabilità e trovare soluzioni prima della pausa estiva. Sicuramente il centrodestra unito a Milano tiene testa alla sinistra. Dobbiamo iniziare da subito a lavorare a testa bassa per le comunali del 2021 trovando un candidato da contrapporre a Sala».

Bocche cucine, almeno nell'immediatezza del voto, da parte del Movimento 5 Stelle, che anche a Milano hanno perso consensi rispetto alle elezioni politiche del 2018.