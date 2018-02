Elezioni regionali 2018, la lista dei candidati di Energie per la Lombardia (Parisi)

Mentre Stefano Parisi si candida a governatore del Lazio per il centrodestra, la sua lista Energie per l'Italia corre in Lombardia (col nome Energie per la Lombardia) a sostegno di Attilio Fontana, della Lega, candidato a sua volta per tutto il centrodestra a governatore della regione. Il capolista a Milano è Manfredi Palmeri, consigliere comunale a Palazzo Marino. In lista anche Edoardo Croci, "papà" dell'Ecopass a sua volta antesignano di Area C, l'ex dem Maryan Ismail e la scrittrice e giornalista Susanna Creperio. Tra i capilista anche Maria Vittoria Ravanelli, già candidata al consiglio comunale di Milano, e Michele Positano, che opera nel settore delle energie rinnovabili. Ecco la lista completa.

Manfredi Palmeri

Maria Vittoria Ravanelli

Edoardo Croci

Maryan Ismail

Michele Positano

Elisabetta Becker

Claudio Cobianchi

Susanna Creperio

Matteo Certani

Anna Maria Pignatti Morano

Michele Addante

Anna Ferraris

Alessandra Guaschi

Carlo Paglietti

Elierta Myftari

Luca Romeo

Olena Onopriyenko

Massimo Roncalli

Adria Tanghetti

Michele Tognazzo

Claudia Toso

Ettore Trabattoni

Francesca Vecchini

Riccardo Nicolosi

Monica Garavaglia