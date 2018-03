Elezioni regionali 2018: i candidati di Fontana Presidente

Ecco i candidati di "Fontana Presidente", la lista civica legata al candidato alla presidenza della Lombardia Attilio Fontana, leghista, per le elezioni regionali del 4 marzo 2018. Il capolista nella circoscrizione di Milano è l'assessore regionale uscente allo sport Antonio Rossi. Subito dopo la vice presidente del consiglio comunale di Cologno Monzese Silvia Mancini e l'imprenditore tessile Marco Marcora. Diversi i candidati con un passato o un presente da amministratori locali: l'ex sindaco di Cerro Maggiore Marina Lazzati, l'ex assessore provinciale Giovanni De Nicola, l'ex assessore di San Donato Milanese Ilaria Amè, la consigliera comunale di Rozzano Cristina Perazzolo, il consigliere di Municipio 5 Pietro Marrapodi, l'ex consigliere di Zona 3 Andrea Calì e atri ancora. In lista anche Massimo Pagani, garante regionale per l'infanzia in carica.

ROSSI ANTONIO

MANCINI SILVIA

MARCORA MARCO

COMPAGNONI LAURA CLAUDIA

VILLA DANILO

PERAZZOLO CRISTINA

LEALI SERGIO DONATO NATALINO

BAVUTTI ANNA

RATTI MAURIZIO

SANDRIN DANIELA

CASSINELLI STEFANO

USUELLI MARIA GRAZIA

DE NICOLA GIOVANNI detto GIANFRANCO

MARAZZI ANNA MARIA

PAGANI MASSIMO

LAZZATI MARINA

MONTRONE FAUSTO

RONCHI ROBERTA

MARRAPODI PIETRO ANTONIO

AMÈ ILARIA

FUMAGALLI DOMENICO

PRETI ILARIA MARIA

BUONAGURO TIBERIO

TISSELLI ADRIANA LAURA CLARA

CALÌ ANDREA

IANNELLO SILVANA