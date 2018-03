Elezioni regionali 2018: i candidati di Liberi e Uguali

Onorio Rosati è il candidato presidente della Lombardia per Liberi e Uguali e guida anche la lista dei candidati al consiglio regionale nella circoscrizione di Milano alle elezioni regionali del 4 marzo 2018. Ex sindacalista della Cgil, è consigliere regionale uscente: eletto con il Partito Democratico, ha seguito D'Alema e Bersani nella scissione del 2017 per entrare in Articolo 1-Mdp che, alle elezioni regionali e politiche del 2018, è confluito in Liberi e Uguali. Di seguito i nomi in provincia di Milano. Tra i candidati il leader di Legambiente Lombardia Dario Balotta. C'è anche Pietro Mezzi, già sindaco di Melegnano e assessore provinciale, ora consigliere delegato della Città Metropolitana.

Onorio Rosati

Rahel detta Rachela Sereke

Dario Balotta

Pia Luigia Calza

Angelo Barbato

Vittoria Giannetti

Arturo Calaminici

Elena Hileg Iannuzzi

Roberto Della Rovere

Laura Miani

Cosimo Antonio Gervasi

Antonella Penati

Francesco Matera

Daimarely Quintero Tumbarell

Pietro Mezzi

Rita Rigitano

Giacomo Negri

Benedetta Rinaldi

Dario Perini

Sabrina Carolina Sanguine

Giuseppe Rescaldina

Maria Caterina Vono

Massimo Virgilio Alfredo Righetti

Monica Zaccarini