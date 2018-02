Elezioni regionali 2018, tutti i candidati a presidente della Lombardia e le liste

Scaduto il termine per presentare le liste alle elezioni regionali del 4 marzo 2018, sono sette i candidati presidenti che si sfideranno per la successione al leghista Roberto Maroni. Ecco l'elenco con i partiti che li sostengono (19 liste in totale, alcune delle quali non si presentano in tutte le province lombarde).

Si vota dalle 7 alle 23, soltanto domenica; gli scrutini incominceranno alle ore 14 di lunedì 5 marzo.

Attilio Fontana (Lega)

Lega

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Noi con l'Italia

Energie per la Lombardia

Pensionati

Fontana Presidente

Giorgio Gori (Pd)

Partito Democratico

Più Europa con Emma Bonino

Lombardia Progressista

Insieme

Civica Popolare

Obiettivo Lombardia

Lista Gori

Dario Violi

Movimento 5 Stelle

Onorio Rosati

Liberi e Uguali

Massimo Gatti

Sinistra per la Lombardia

Angela De Rosa

CasaPound

Giulio Arrighini

Grande Nord