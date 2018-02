Elezioni regionali 2018: la lista dei candidati di Lombardia Progressista

Presentate le liste di Lombardia Progressista per le elezioni regionali del 4 marzo 2018. La formazione di sinistra sostiene Giorgio Gori, attuale sindaco di Bergamo, come candidato presidente della Lombardia insieme al Pd, a +Europa, a Insieme e alla lista civica di Gori. Capolisti a Milano sono la consigliera regionale uscente Chiara Cremonesi e il consigliere comunale David Gentili. In lista (e capolista nella circoscrizione di Pavia) il senatore uscente Luis Alberto Orellana, ex Movimento 5 Stelle, nel 2016 candidato al consiglio comunale con i Radicali.

Chiara Cremonesi

David Gentili

Vittoria Longoni

Sergio Maestroni

Giovanna Martelli

Davide Mohamed Morsy Radwan

Lucia Rossi

Franco "Daniel" Munari

Ilaria Rudisi

Luis Alberto Orellana

Rossella Traversa

Gianni Rodilosso

Annalisa "Pisa" Turroni

Francesco Zucca

Lucia Audia

Roberto Urso

Antonella Calcaterra

Carlo Basilio Bonizzi

Stefania Capurso

Paolo Branca

Ornella Carrera

Ivao Cipollaro

Sara Dawson

Matteo Dosso

Fabbri Laura

Davide Gianluca Fracasso