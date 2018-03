Elezioni regionali 2018: i candidati di Noi con l'Italia

La lista Noi con l'Italia, alle elezioni regionali del 4 marzo 2018, sostiene Attilio Fontana, leghista, candidato presidente della Lombardia per il centrodestra. Il capolista Luca Del Gobbo è assessore regionale uscente ed ex sindaco di Magenta. Di seguito i nomi in provincia di Milano.

Luca Del Gobbo

Marina Assandri

Gerardo De Rosa

Vincenza Bertrand

Piergiorgio Spaggiari

Fatima Caneparo

Luca Carleo

Daniela Catizzone

Guido Landoni

Patrizia De Longis

Giuseppe Mancuso

Barbara Carmela Emma Foti

Antonio Vincenzo Manti

Sabrina Frascaroli

Roberto Di Barletta

Graziella Galeasso

Mattia Solbiati

Ilaria Garzoli

Maurizio Tricarico

Deborah Giovanati

Ivan Turola

Irene Manisco

Antonio Ventimiglia

Daniela Reho

Carmine Zanolio

Lorena Soddu