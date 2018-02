Elezioni regionali 2018: i candidati di Obiettivo Lombardia per le autonomie

La lista Obiettivo Lombardia per le autonomie concorre alle elezioni regionali del 4 marzo in sostegno al candidato presidente di centrosinistra Giorgio Gori. La lista è nata da un'idea di alcuni esponenti del Pd, tra cui il consigliere regionale bresciano uscente Corrado Tomasi e il parlamentare Gianfranco Librandi. Capolista a Milano è Carmine Abagnale, fino a poche settimane fa assessore di centrodestra nel Municipio 4 di Milano. Ecco i candidati in provincia di Milano.

ABAGNALE CARMINE detto Abbagnale

PAPA DANIELA

BARLASSINA EUGENIO PIETRO

OMINI ANTONIA detta ANTONELLA

FOCA PASQUALINO MARIO detto Lino

CASTELLINI MARIA

LOFANO ANGELO

ELIA AZZURRA

DANOVARO BRUNO

ANTONIAZZI NADIARITA

CASSANI RENATO

FURFARO MARIA FRANCESCA SMERALDA

MAZZOLA CARLO ANTONIO

CRIVELLARO LAURA

COLOMBO ROBERTO

POMPOSELLI MARIA TERESA

TOTARO STEFANO

SMITH DEBORAH detta SMIT

ALLARIA STEFANO EUGENIO GIACOMO

MUSELLA RITA

DE LEONARDIS OSCAR PIETRO

BARILE PAOLA

SCHIRALDI RICCARDO

CHAKIR HAKIMA detta Grazia