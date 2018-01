Elezioni regionali 2018: la lista dei candidati del Partito Democratico

E' il segretario metropolitano Pietro Bussolati a guidare la lista del Partito Democratico nella circoscrizione milanese alle elezioni regionali del 4 marzo 2018. Il Pd sostiene il candidato presidente Giorgio Gori, attuale sindaco di Bergamo. Altra capolista è Carmela Rozza, assessore alla coesione sociale, sicurezza e polizia locale del Comune di Milano: rimetterà le delege per fare campagna elettorale a tempo pieno.

In lista troviamo due consiglieri regionali uscenti (Carlo Borghetti e Fabio Pizzul), una consigliera comunale di Milano in carica (Paola Bocci) e due ex consiglieri comunali di Milano (Anna De Censi e Alessandro Giungi). Tra le personalità in lista, il dermatologo del Policlinico e della Statale Emilio Berti e la fondatrice di Famiglie Arcobaleno Maria Silvia Fiengo.

