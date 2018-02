Elezioni regionali 2018: la lista dei candidati di Più Europa con Emma Bonino

La lista Più Europa con Emma Bonino, alle elezioni regionali del 4 marzo 2018 in Lombardia, sostiene Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e candidato presidente del centrosinistra.

La lista è guidata da Barbara Bonvicini (segretaria dell'associazione Enzo Tortora Radicali Milano e coordinatrice delle battaglie regionali su Cannabis Terapeutica e Testamento Biologico regionale nella tessera sanitaria) e da Valerio Federico (direzione nazionale di Radicali italiani, autore di ricerche sul sistema di potere di CL in Lombardia). Tra gli altri candidati Simona Viola (avvocato e autrice dei ricorsi su Formigoni e dell'annullamento delle elezioni lombarde del 2010); Yuri Guaiana (attivista Lgbt, arrestato in Russia nel 2017 per la denuncia dei diritti gay in Cecenia); Manuela Alessandra Filippi (fondatrice di Città Nascosta Milano); Massimiliano Melley (giornalista); Barbara Peres (sindacalista Uil); Michele Usuelli (neonatologo della Mangiagalli); Giancarlo Vecchi (docente di public policies al Politecnico).

Valerio Federico

Barbara Bonvicini

Stefano Bilotti

Paola Cossu

Federico Binda

Maria Teresa Dal Monte

Yuri Guaiana

Manuela Alessandra Filippi

Massimiliano Melley

Paola Maria Gianotti

Luca Felice Maglione

Federica Ianniello

Francesco Pasquariello

Emanuela Lucia Oliva

Fabio Guido Domenico Pazzini

Barbara Peres

Giovanni Porto

Agata Regeni

Andrea Sanvito

Martina Scaccabarozzi

Michele Andrea Alfredo Usuelli

Sabrina Armanda Triola

Leonardo Veneziani

Simona Viola

Giancarlo Vecchi

Cristiana Zerosi