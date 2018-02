Daniel Franco Munari candidato per il distretto di Milano nella lista “Lombardia Progressista”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Propone due incontri per conoscersi e confrontarsi sui progetti che da tempo sostiene e supporta 21 FEBBRAIO “CONTAMINAZIONE INTERGENERAZIONALE” Incontro per il sostegno e la promozione di un’educazione intergenerazionale 28 FEBBRAIO “VIAGGIO IN LOMBARDIA” Aperitivo aperto per raccogliere istanze, richieste e pensieri per migliorare la nostra Regione Milano - Daniel Franco Munari è candidato alle Elezioni Regionali 2018 per la lista “Lombardia Progressista” - sinistra per Gori. Nato a Padova da madre milanese e papà veneto, entrambi mercanti d’arte contemporanea, si stabilisce a Milano dopo gli studi e un’esperienza lavorativa in Inghilterra, qui fonda la sua Agenzia di Comunicazione. Da sempre impegnato nel sociale, nel 2009 parte per l’Abruzzo per lavorare a tempo pieno nei campi allestiti dopo il terremoto per tutti coloro che erano rimasti senza casa. Sei mesi dopo vola in Bangladesh come volontario trascorrendo un mese all’anno per 3 anni consecutivi. Da sempre attento e attivo sul territorio milanese per progetti con bambini e anziani, per la difesa dei diritti LGBT, il fine vita e l’integrazione. Oggi a 44 anni, padre di un bimbo di 5, nella speranza di costruire un futuro migliore per il figlio, si mette in gioco entrando in politica con lo scopo di dare spazio a due delle sue più grandi passioni: bambini e anziani. Nasce, così, l’incontro “CONTAMINAZIONE INTERGENERAZIONALE” che si terrà il 21 febbraio presso GHIRULI' Servizi per l'infanzia - Soc. Coop Sociale Onlus, in via Luigi Annoni 4, a Milano. A partire dalle ore 18:30 si aprirà la tavola rotonda, durante la quale si discuterà dell'opportunità di implementare la presenza di centri dove si promuova l'educazione intergenerazionale. Tra gli interlocutori saranno presenti Elena Nava ricercatrice in Neuropsichiatria dell’Università Bicocca, Ivana Geviti Direttore del Ghirulì ed esperta in Educazione dell’Infanzia, specialisti di psicogeriatria e di psicologia dell’età evolutiva, assistenti sociali attivi sul territorio Lombardo e psicomotricisti geriatrici e infantili. Un progetto importante per la crescita dei piccoli, la lotta alla solitudine e l’integrazione della terza età nella vita quotidiana delle famiglie. Si tratta di un’idea già in attivo in una struttura a Piacenza che ospita circa 80 anziani e un nido con 40 bambini e nella casa di riposo Il Melo a Gallarate. Mentre il 28 febbraio presso il NoLoSo, in via Varanini 5 a Milano, si terrà “VIAGGIO IN LOMBARDIA”, un aperitivo aperto per raccogliere i pensieri, le istanze e le richieste da portare in Regione Lombardia. A partire dalle ore 19:00 fino alle 23:00, ognuno potrà scrivere il suo biglietto o il suo post da mettere nella grande valigia diretta in Regione. “La Lombardia… terra meravigliosa, accogliente, attenta, propositiva. Voglio dare il mio contributo. Voglio aiutare a cambiare le cose.” D.F. Munari #dilloaMunari Link ufficiali http://www.danielmunari.it http://lombardiaprogressista.it https://www.facebook.com/danielmunari18/