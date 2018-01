Donne: Forza Italia sabato 27 gennaio a Milano per le imprese in rosa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Le prospettive dell'imprenditoria femminile, la parità di genere in Italia, confronto sui diritti e la violenza contro le donne. Saranno questi i temi al centro dell'incontro 'Imprese impossibili? Non per le donne', che si svolgerà sabato 27 gennaio, dalle 10:15, a Milano presso Palazzo Stelline in Corso Magenta 61. Dopo i saluti istituzionali dell'On. Elena Centemero, deputata di Forza Italia e presidente della Commissione Equality and Non Discrimination del Consiglio d'Europa, dell'onorevole Mariastella Gelmini, coordinatrice regionale di Forza Italia, e dell'Europarlamentare Stefano Maullu, vice Presidente della Commissione Cultura al Parlamento Europeo, si alterneranno esponenti dell'imprenditoria, dell'associazionismo e delle istituzioni locali. Tra gli altri, interverranno il Sindaco di Limbiate Antonio Romeo, la Coordinatrice Consulta delle Donne di Forza Italia Domiziana Giola e Alessandro Amadori dell'Istituto Piepoli. "Sarà un momento importante per approfondire il significato della gender equality – spiega Elena Centemero, promotrice dell'incontro insieme a Stefano Maullu -. In una società moderna donne e uomini devono poter contribuire allo stesso modo in tutti i settori, sia nel pubblico che nel privato. Il fatto che Forza Italia ponga con forza questi temi è una dimostrazione di responsabilità", conclude. “Insieme all'On. Elena Centemero ho voluto fortemente questo momento di incontro a Milano – spiega Stefano Maullu, Europarlamentare e Vice Presidente della Commissione Cultura al Parlamento Europeo – perché è un tema di cui non si parla mai abbastanza. Abbiamo voluto affrontare il tema con due panel, uno sulla violenza sulle donne, orrore di cui troppo spesso ancora si riempiono le cronache, e uno su imprenditoria e lavoro, alla luce di condizioni attuali che non garantiscono ancora una vera e propria parità effettiva”.