Incidente in moto per Fabio Pizzul, consigliere Pd. Frattura al femore

Da Giorgio Gori a Pietro Bussolati, fino a tantissimi militanti, candidati, simpatizzanti e amici. In molti, nel pomeriggio del 27 febbraio, si sono stretti attorno a Fabio Pizzul, cinquantaduenne consigliere regionale uscente del Partito Democratico, candidato alle regionali del 4 marzo.

Il politico dem è stato investito mentre era in moto ed è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico al femore. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio dal Pd di Milano sulla sua pagina Facebook.