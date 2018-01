"Lombardia: più di una regione", al via la campagna elettorale del M5s

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Oggi si è avviata ufficialmente la campagna elettorale regionale del M5S Lombardia per il candidato Presidente Dario Violi con lo slogan "Lombardia: più di una regione". Nel corso di una video-conferenza di presentazione il candidato dei 5 Stelle ha presentato il Programma elettorale del M5S, confrontandolo con il programma elettorale del centro-destra e mostrando polemicamente un fascicoletto di fogli bianchi, e, per il centro-sinistra un volumetto vuoto con una fotografia dell'ex Presidente della Lombardia Roberto Formigoni e il logo "Formigori".

Per Violi, “il M5S è l'unica forza politica in campo alle prossime elezioni regionali ad avere già un programma, che ha elaborato grazie alla collaborazione diretta con i cittadini sui territori. Siamo gli unici, a due mesi dalle elezioni, ad avere le idee chiare per rilanciare la Lombardia, che è più di una Regione e non può essere governata come l'ultima delle province". Il rilancio della Lombardia è il cuore del programma elettorale e della campagna, che toccherà nelle prossime settimane tutte le province lombarde con una maratona in paesi, città e città capoluogo. Per il candidato alla Presidenza della Regione, "La nostra terra ha un grande futuro davanti a sé: lasciarsi alle spalle i vincoli della corruzione, i freni dell’interferenza della politica sulla gestione dei servizi, l’inattività delle coalizioni dove c’è sempre da accontentare qualcuno ma mai i cittadini. Noi vogliamo partire da tutti i lombardi, perché sono loro a fare della Lombardia molto più di una Regione, un laboratorio di idee, di iniziative, di impegno", ha spiegato il candidato. "Che siano piccoli imprenditori, casalinghe, operatori della Sanità, pendolari, giovani o anziani," ha aggiunto, "il Movimento 5 Stelle darà loro ascolto e porterà la loro voce al centro della Regione. Tutti i territori, anche i più lontani, devono avere le stesse possibilità di sviluppo e di crescita. I lombardi oggi hanno più di una ragione per votare il Movimento 5 Stelle, il nostro Programma, scritto per i cittadini insieme ai cittadini." Violi ha poi spiegato che “già da domani, in Valtellina, partirà una maratona con numerosissimi appuntamenti nei paesi e nelle città di tutte le province lombarde. E lo faremo con il sostegno degli attivisti. Sono già più di trecento le persone che hanno risposto al nostro appello e che si mobiliteranno volontariamente per diffondere il materiale informativo e saranno impegnate nella sensibilizzazione dei cittadini sugli obiettivi del programma a 5 Stelle”.

Il candidato ha anche ufficializzato l'avvio della raccolta fondi per la campagna elettorale: "Come sapete ci tagliamo lo stipendio e rifiutiamo i rimborsi elettorali, si sostiene con piccole donazioni e soprattutto con il grande supporto di quelli che si mettono in gioco e non si arrendono mai. Abbiamo un’idea diversa di fare politica e di pensare al bene comune: crediamo che a finanziarci debbano essere liberi cittadini che credono nel nostro progetto piuttosto che grandi lobby che fanno l'interesse di pochi. Grazie a tutti quelli che credono in una Lombardia a 5 Stelle e ci vorranno dare un contributo per la realizzazione di questo sogno (http://www.violidario.it/donazioni/)", ha spiegato Violi. Dario Violi, nei giorni scorsi si era impegnato a istituire l'Assessorato all'anticorruzione e trasparenza, il primo in ambito regionale in Italia e la figura del geriatra di base per migliorare l'assistenza alle persone anziane ha concluso la video conferenza promettendo un taglio netto delle partecipate, le aziende della Regione Lombardia: "se eletto taglierò del 50% le partecipate della Regione, sono carrozzoni inutili e costosi per le tasche dei cittadini".