Elezioni politiche: il Movimento 5 Stelle presenta i candidati "a casa" degli elettori

Il MoVimento 5 Stelle entra nelle case dei cittadini per presentare il suo programma elettorale e far conoscere di persona, a chiunque lo desideri, i candidati alle politiche del prossimo 4 marzo.

Il primo appuntamento della campagna “Il Movimento 5 Stelle a casa tua”, già apprezzata in altre regioni italiane, sarà lunedì 12 febbraio a Cascina Meriggia, in via Budrio 36 a Milano, alle 19:30. Demetrio Pusceddu aprirà le porte di casa propria a Manlio Di Stefano, portavoce uscente e candidato al collegio uninominale Milano 3 per la Camera, l’Avv. Diego Apostolo, candidato al collegio uninominale Milano 5 per la Camera e al candidato governatore per la Lombardia, Dario Violi.

I portavoce M5S incontreranno il padrone di casa, vicini e amici, soprattutto i più scettici, per presentare le proposte del Movimento 5 Stelle e rispondere a qualsiasi loro domanda. Chiunque abbia il piacere di invitare i candidati M5S per conoscerli e quindi scoprire il progetto del Paese, può farlo tramite la mail m5sacasatua.milano@gmail.com