Regionali, Sinistra per la Lombardia protesta davanti alla sede di La Repubblica. Video

Massimo Gatti, candidato Presidente per la lista “Sinistra per la Lombardia” in occasione delle elezioni regionali del 4 marzo 2018, ha protestato insieme ad un gruppo di sostenitori davanti la sede di Repubblica a Milano in via Nervesa.

"Alle 16.30 - aveva scritto sul proprio profilo Facebook - ci troveremo sotto la redazione del quotidiano Repubblica con un bavaglio simbolico e una copia del giornale e invieremo un esposto all’Ordine dei Giornalisti. È inaccettabile la disinformazione messa in atto quotidianamente da Repubblica e dalle maggiori testate per oscurare la presenza di Sinistra per la Lombardia".

Il presidio è andato avanti per diverse decine di minuti. Foto e video sono stati pubblicati sui profili social del gruppo.