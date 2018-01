Fontana-Gori, sondaggio Rai: il leghista avanti di nove punti percentuali

Il margine di errore è del +/-3,5%, ma l'indicazione pare netta: Attilio Fontana, candidato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra, pare al momento vincente sull'avversario di centrosinistra Giorgio Gori. Lo dice un sondaggio commissionato da "Porta a Porta" a Euromedia Research, effettuato il 15 gennaio.

All'ex sindaco di Varese viene attribuita una percentuale del 45,5% (range 43,3 - 47,7), mentre l'attuale sindaco di Bergamo si ferma al 36,5% (range 34,4 - 38,6).

Molto staccato Dario Violi, candidato del Movimento 5 Stelle, che si ferma al 15%. Il sondaggio prende in considerazione anche Onorio Rosati, ex sindacalista della Cgil e consigliere regionale uscente, candidato presidente di Liberi e Uguali (la nuova formazione di Pietro Grasso). Per Rosati il 3%.