Agenzia del farmaco, il consiglio comunale di Milano vuole riunirsi ad Amsterdam

Il consiglio comunale di Milano si riunirà davanti ai cantieri del Vivaldi Building di Amsterdam, con viaggio a spese dei singoli consiglieri, come atto simbolico contro l'assegnazione della futura sede dell'Ema (l'agenzia del farmaco europea) alla città olandese. La richiesta di una convocazione straordinaria ad Amsterdam è stata presentata da Enrico Marcora della Lista Sala ed è stata sottoscritta da ventuno consiglieri comunali, molti più del necessario per chiedere una convocazione.

L'Ema ha sede a Londra ma dovrà cambiarla per via della decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea: dopo una competizione tra quasi venti città europee, erano rimaste in lizza Amsterdam e Milano. Data la situazione di parità nei voti, si è deciso per estrazione e ha vinto Amsterdam, che prometteva un nuovo edificio entro il 2019 e - nel frattempo - una sede provvisoria. Milano, invece, aveva garantito la disponibilità del Pirellone.

Si sono poi verificati problemi sulla sede provvisoria di Amsterdam, tanto che sono partiti i ricorsi della Regione Lombardia e del Governo italiano per tentare di "riconquistare" la sede di Ema facendo leva sul ritardo degli olandesi. E ora anche il consiglio comunale meneghino s'inserisce nella battaglia.

Hanno firmato la richiesta di Marcora consiglieri del Partito Democratico, di Forza Italia, della Lega, di Milano Popolare e della lista civica di Parisi. Non hanno invece aderito Milano Progressista, Milano in Comune e Movimento 5 Stelle. Non è comunque ancora detto che la seduta simbolica ad Amsterdam si svolga effettivamente: l'ufficio di presidenza deve verificare se è legittimo convocare un consiglio comunale fuori dai confini nazionali. Ma il valore simbolico della richiesta è comunque elevato.