EPPUR SI MovES... APPUNTAMENTO CON IL MOVIMENTO ESSERE SINISTRA 9 APRILE 2017 - dalle ore 11:00 alle ore 16:00 Galleria del Centro Culturale della Cascina Grande in Via Togliatti a ROZZANO (Mi) LAVORO, SANITÀ, SCUOLA, PENSIONI, AMBIENTE, DIRITTI Questo è l'impegno quotidiano del Movimento Essere Sinistra - MovES, per il cambiamento che il nostro Paese e tutti gli italiani chiedono ormai a gran voce. UN IMPEGNO POLITICO E SOCIALE PER NOI CHE SIAMO UNA SINISTRA POPOLARE, ANTILIBERISTA E CHE LAVORA PER LA GIUSTIZIA SOCIALE. Una sinistra che nasce da NOI e unisce tutte le persone che non hanno più una casa comune per potersi impegnare per cambiare questo Paese. Per queste ragioni, per dare una voce a chi non l'ha più, per ascoltare e accogliere quelle voci il 9 APRILE dalle ore 11.00 alle 16.00, alla Galleria del Centro Culturale della Cascina Grande di Rozzano, INCONTRIAMO LA CITTADINANZA DI ROZZANO E TUTTI COLORO CHE VORRANNO PARTECIPARE ad un momento di vicinanza e condivisione, dove la democrazia non è solo una parola scritta e dove chiunque potrà portare le sue domande, i suoi dubbi, i suoi bisogni per confrontarsi apertamente con tutto il MovES e i suoi iscritti e simpatizzanti in un dialogo aperto e diretto. Vi aspettiamo perchè il cambiamento di questo Paese è possibile solo se saremo noi tutti insieme a volerlo realizzare!