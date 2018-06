Esercito per gli sfratti aler. M5s Lombardia: “Non si rimedia così a decenni di mala gestione”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Rispetto all’annunciato utilizzo dell’esercito al Giambellino, invocato da Regione Lombardia nella persona dell’Assessore Stefano Bolognini, il Consigliere regionale M5S Nicola di Marco dichiara: “I gravi problemi che affliggono Aler Milano derivano da numerose criticità che durano da decenni, come noi denunciamo da tempo. Pensare di risolvere il degrado che colpisce zone di Milano come Lorenteggio o Giambellino semplicemente facendo scendere in campo l’esercito è illusorio e serve solo a creare sensazionalismo. Peraltro non rientra fra i compiti dell’esercito eseguire gli sfratti o presidiare manu militari quartieri di Milano come se fosse una città sotto assedio. Piuttosto il problema delle zone ad alta tensione abitativa, dove i cittadini a buon ragione denunciano un degrado ormai insopportabile, può essere affrontato risanando il bilancio Aler per destinare più risorse al recupero degli appartamenti, potenziando la rete di portierato sociale per prevenire le occupazioni abusive, creando protocolli organici per l’assegnazione degli alloggi momentaneamente inagibili alle famiglie che si impegnano all’auto-ristrutturazione, più in generale con tutta una serie di buone pratiche che snelliscano l’elefante Aler in modo che meglio possa rispondere alle esigenze dei cittadini, al contempo risanando le situazioni più drammatiche e facendo rispettare la legalità”.