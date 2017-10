Centro Servizi di Polizia Urbana in Area Metropolitana, il progetto europeo

I fondi strutturali sono il principale strumento finanziario utilizzato dall’Unione europea per l’attuazione della politica di coesione al fine di riequilibrare i notevoli divari esistenti - a livello di sviluppo economico e di tenore di vita - tra le diverse regioni o categorie sociali dell’UE, rafforzando in tal modo la coesione economica e sociale fra gli Stati membri e gli obiettivi definiti nello stesso trattato istitutivo dell’UE. L’attuale programmazione 2014-2020 mira a sostenere principalmente gli obiettivi di crescita concordati con la strategia Europa 2020.

I fondi sono a gestione “indiretta”, l’interlocutore del destinatario finale è l’autorità locale e, in particolare per il nostro territorio, la Regione Lombardia che definisce programmi e misure di finanziamento in accordo con la stessa Commissione nell’ambito di quadri strategici definiti a livello europeo.

Il Fondo sociale europeo (FSE) – Regolamento UE 1304/2013 interviene in maniera diretta su 4 obiettivi tematici della strategia Europa 2020:

promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà;

investire in istruzione, competenze e apprendimento permanente;

migliorare la capacità istituzionale e un'efficiente amministrazione pubblica.

Il programma operativo FSE per la Regione Lombardia investe nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, con una forte dimensione sociale. Gli interventi promossi dall’asse IV intendono sviluppare le condizioni per migliorare la performance della pubblica amministrazione (P.A.) nel suo complesso e dell’intera filiera di attori coinvolti nella buona riuscita delle politiche pubbliche.

L’intervento “Centro Servizi Di Polizia Urbana In Area Metropolitana (Campus)” è stato realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo di Regione Lombardia cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il progetto formativo è finanziato sul POR FSE 2014-2020 a valere sull'Asse IV "Capacità istituzionale e amministrativa", Obiettivo specifico 11.3 "Miglioramento delle prestazioni della P.A." – Azione 11.3.3.

Il progetto CAMPUS (Centro Servizi di Polizia Urbana in Area Metropolitana) punta alla formazione, nell’arco di un biennio, di 3000 operatori di polizia locale del Comune di Milano e dei 134 comuni dell’Area Metropolitana.

Il progetto, iniziato il 30 novembre 2016, terminerà il 30/9/2018