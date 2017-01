Anche in Lombardia si pagherà solo il ticket per la fecondazione eterologa

La regione Lombardia è costretta ad adeguarsi sulla fecondazione eterologa, appena inserita nei "Lea" (livelli essenziali di assistenza) dal governo. E quindi, presto, anche in Lombardia si potrà pagare soltanto il ticket per accedere a questa pratica. "Aspettavamo la decisione del governo sui Lea e ora agiremo di conseguenza", dichiara l'assessore regionale alla salute e al welfare Giulio Gallera, di Forza Italia.

Il ticket dovrebbe essere di 500 euro: nelle prossime settimane, come ha promesso Gallera, verrà approvata la delibera apposita. Con il via libera della corte costituzionale alla fecondazione eterologa (la consulta aveva dichiarato incostituzionale la normativa che la vietava), diverse regioni avevano scelto di fare pagare soltanto il ticket ai cittadini che intendessero usufruirne per non discriminare con la fecondazione omologa, per la quale è già previsto il ticket e non il pagamento pieno. La Lombardia aveva scelto un'altra strada fissando un costo da 1.500 a 4 mila euro per la prestazione, generando polemiche e un pronunciamento del Tar e poi anche del consiglio di stato contro questa scelta.

Gallera ha però precisato che sarà, molto probabilmente, necessario da parte dello stato attivare ulteriori trasferimenti per finanziare questo provvedimento: "Altrimenti - ha aggiunto - saremo costretti a ridurre l'impegno su altro".

"In nome della loro visione ideologica, Maroni e il centrodestra hanno penalizzato in tutto questo tempo migliaia di cittadini lombardi alle prese con le difficoltà di un problema di concepimento", è il commento di Chiara Cremonesi, consigliera regionale di Sel, che ora invita la regione a fare presto per adeguarsi ai Lea.