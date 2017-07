Festa del Partito Democratico all'ex Scalo Farini: tanti dibattiti, ospiti sei ministri

Tutto pronto, all'ex Scalo Farini con ingresso in via Valtellina, per la festa metropolitana del Partito Democratico, che nel 2017 durerà da sabato 8 luglio a domenica 23 luglio (qui il programma completo). Niente concerti quest'anno, ma dj set ogni sera a partire dalle 22. Numerosi, come sempre, gli appuntamenti politici: dibattiti, ospiti, presentazioni di libri. Ma anche undici "food truck" di street food, un ristorante e un bar.

"Oggi Milano, domani Lombardia": questo il tema prescelto per la festa del 2017, con chiaro riferimento alle elezioni regionali che si terranno nel 2018. Il centrosinistra è impegnato nella scelta del candidato presidente: per il momento l'unico ad avere dato la sua disponibilità (e ad avere raccolto diversi consensi "interni") è il sindaco di Bergamo in carica, Giorgio Gori, che sarà alla festa martedì 18 intervistato da Marco Damilano.

I politici alla Festa del Pd

Tra gli ospiti sei ministri: Andrea Orlando (giovedì 13), Valeria Fedeli (domenica 16), Luca Lotti (mercoledì 19), Marco Minniti (giovedì 20), Roberta Pinotti (venerdì 21) e Maurizio Martina (sabato 22). Oltre a loro i sottosegretari Maria Elena Boschi (venerdì 21) e Ivan Scalfarotto (domenica 9).

Non mancheranno l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, ora leader di Campo Progressista: sarà alla festa venerdì 21. Il dibattito di chiusura è invece affidato, domenica 23, all'attuale sindaco Beppe Sala che sarà affiancato da Federico Pizzarotti, appena rieletto sindaco di Parma dove al ballottaggio ha nettamente battuto proprio il candidato di centrosinistra.

I dibattiti

Le due aree dibattiti sono intitolate alla scienziata Marie Curie (due premi Nobel) e - inaspettatamente, è il caso di dirlo - a Simone Veil, scomparsa a fine giugno a 89 anni: Veil fu prima donna ministro in Francia (nel 1975) e poi prima presidente del Parlamento Europeo. La sua collocazione politica è però centrista e liberale. Probabilmente il Pd ha scelto il nome di Veil per rappresentare l'europeismo.

Numerosi appuntamenti saranno dedicati a Milano e alla Lombardia. Tra questi le politiche giovanili a confronto tra Milano e Lombardia (9 luglio), le smart cities (con l'assessore radicale Lorenzo Lipparini, il 10 luglio), Milano e gli animali (11 luglio), diritto alla casa in Lombardia (con il presidente di MM Davide Corritore, il 12 luglio), il servizio sanitario regionale (con don Virginio Colmegna, il 12 luglio), le sfide del turismo (con l'assessore Roberta Guaineri, il 13 luglio), la legge speciale per Milano (con Stefano Parisi, già candidato sindaco del centrodestra, e l'assessore Roberto Tasca, il 15 luglio), mafie del Nord (con Nando Dalla Chiesa, il 15 luglio), le università milanesi (22 luglio), la mobilità metropolitana (con l'assessore Marco Granelli e alcuni sindaci dell'hinterland, il 22 luglio), gli scali ferroviari (con l'assessore Pierfrancesco Maran, il 23 luglio).

Altri temi vengono comunque toccati. Spazio alla politica italiana, soprattutto con i ministri e i sottosegretari, e all'Europa (ad esempio la Brexit).