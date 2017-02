Film sui gay a scuola, è polemica

Forti polemiche per la proiezione, in una scuola, del film "Né Giulietta né Romeo", che parla della condizione omosessuale, nell'ambito del Forum sulle politiche sociali in corso a Milano. La proiezione è prevista per sabato 25 febbraio alle 10 all'istituto Cavalieri di via Olona. La cosa è stata ufficializzata anche dal Provveditorato agli Studi.

E' prevista la partecipazione di Veronica Pivetti, che ha firmato la regia del film e che dibatterà con gli studenti al termine della proiezione. Secondo quanto si legge sul sito del Provveditorato, l'iniziativa è stata patrocinata dall'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) e dalla presidenza del consiglio dei ministri.

"Né Giulietta né Romeo" ha per protagonista un ragazzo di 16 anni che scopre la sua omosessualità. Il film, uscito nel 2015, non ha avuto divieti per i minori, eppure l'iniziativa scolastica è stata duramente contestata da alcuni esponenti di opposizione politica a Milano.