Carceri, allarme epatite C e disagio psichico: più fondi dalla regione

Disagio psichico ed epatite C sono in crescinta nelle carceri, in Italia e in Lombardia. L'Osservatorio Antigone ha calcolato che, nel 2016, il 65% della popolazione carceraria soffriva di disturbi di personalità e il 48% di disturbi legati all'uso di sostanze stupefacenti, ma nelle carceri lombarde, nel 2016, si è registrata la presenza di uno psichiatra per appena 8,5 ore ogni 100 detenuti. Troppo poco.

Sul fronte dell'epatite C, invece, sono vari i fattori che stanno causando la sua sempre maggior diffusione in carcere. Tra questi la ristrettezza degli spazi, la promiscuità forzata, l'alta incidenza (34%) di detenuti tossicodipendenti, la presenza di oggetti provenienti da aree geografiche in cui il morbo è diffuso, la presenza di persone detenute che esercitavano la professione di sex worker. Eppure, in tutta la Lombardia, l'unica struttura di medicina protetta che ospita pazienti provenienti dagli istituti penitenziari si trova presso l'Asst San Paolo e San Carlo. Anche qui, troppo poco.

Ma c'è una buona notizia: i consiglieri regionali, all'unanimità, hanno approvato - in sede di assestamento di bilancio - un ordine del giorno che impegna la giunta a stanziare più risorse su entrambi i fronti: per il trattamento del disagio psichico negli istituti di pena e anche per potenziare screening e terapie per eradicare il virus dell'epatite C dalle carceri e dai Serd (servizi contro le dipendenze), incrementando il numero di reparti dedicati ai detenuti nelle Ast.

«La Regione ha finalmente compreso l'importanza degli investimenti per la salute in carcere, determinanti per la riabilitazione del reo imposta dalla Costituzione e per ridurre i tassi di recidività. Garantire il diritto alla salute dei pazienti detenuti, che spesso vengono da contesti di disagio e vulnerabilità, è un imperativo categorico che fa bene a tutta la società», dichiara Michele Usuelli (+Europa), presentatore dell'ordine del giorno.