Autonomia Lombardia, Fontana tira dritto: "No accordi al ribasso"

"Condivido e faccio completamente mia la chiara presa di posizione del nostro governatore Attilio Fontana, che ha fatto bene a ribadire al ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, che la Lombardia sull'autonomia regionale differenziata non accettera' mai una proposta al ribasso e neppure una inconcepibile 'estensione' della proposta dell'Emilia Romagna".

Lo afferma Stefano Bruno Galli, assessore della Regione Lombardia all'Autonomia e alla Cultura in una nota delle scorse ore.

"Applicare alla Lombardia la proposta adottata per un'altra Regione - prosegue l'assessore Galli - rappresenterebbe una violazione della nostra Costituzione. Non possono esserci soluzioni uniformi per problemi ed esigenze diverse di territori regionali diversi". "La Lombardia non e' l'Emilia Romagna - continua Galli - e il regionalismo 'differenziato' sottolinea ed esprime questa diversita'". "La Lombardia ha chiesto l'autonomia differenziata in tutte le 23 materie previste dalla Costituzione - conclude Galli - e vuole avere quelle 23 materie da gestire dal punto di vista legislativo e amministrativo".