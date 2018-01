Fontana annulla la sua visita al centro sociale Lambretta per "non rischiare inutili incidenti"

Aveva annunciato la sua visita al centro sociale Lambretta di Milano, ma poco prima di varcare l’ingresso ha fatto dietrofront Attilio Fontana, candidato governatore della Lombardia per il centrodestra. La tappa del suo tour elettorale milanese è stata annullata all'ultimo minuto per "senso di responsabilità, per non creare disagi agli abitanti del quartiere e non rischiare inutili incidenti", ha dichiarato l'ex sindaco di Varese che poco prima aveva visitato il quartiere delle case bianche di via Salomone e poi ha proseguito visitando gli spazi di "Pane quotidiano".

Alla notizia della sua visita sulla pagina Facebook del centro sociale era apparso il messaggio: "Alle ridicole provocazioni risponderemo senza paura. Ci vediamo domani. Fuori razzisti e fascisti da tutti i quartieri".

Dopo il dietrofront il candidato governatore ha dichiarato: "non si illuda chi non è in regola, perché non rappresenta un passo indietro dalla mia linea, in quanto una volta eletto presidente della Regione Lombardia farò tutto quanto in mio potere per contrastare l'abusivismo e l'illegalità e per far attuare gli sgomberi di tutti coloro che non sono in regola, ripristinando la legalità".

Dal centro sociale, invece, hanno commentato la decisione pubblicando su Facebook queste parole: "I compagni e le compagne del Csoa Lambretta si sono preparati per accogliere il candidato alla presidenza della Regione della Lega Nord, Attilio Fontana, che aveva previsto di passare davanti al loro centro sociale per fare il suo giro di campagna elettorale. Stamattina il coraggioso candidato ha deciso di cambiare giro per 'non creare disagio nel quartiere".