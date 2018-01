Trasporto merci. Cotroneo (UILT): "Finalmente le Imprese Ferroviarie avranno accesso al contribuito per la formazione professionale"

“Abbiamo appreso con soddisfazione, che il Ministero alle Infrastrutture e Trasporti, in data 19 dicembre, ha emanato il Decreto che norma il finanziamento alle Imprese Ferroviarie per la formazione di macchinisti”, lo afferma in una nota il Segretario della Uiltrasporti Lombardia Angelo Cotroneo.

“Come Uiltrasporti, siamo impegnati da anni per mantenere alta l’attenzione sulla importanza della “cura del ferro e dell’acqua”. Tante le iniziative, tra dibattiti, seminari e convegni, con lo scopo di mettere questo argomento, di fondamentale importanza per il Paese, al centro dell’agenda politica, richiamando l’attenzione delle Istituzioni sulla necessità di spostare il trasporto merci dalla strada alla ferrovia e alla via marittima. Va evidenziato - continua Cotroneo - l’impegno del Ministero alle Infrastrutture e Trasporti, che nell’ultimo anno, in questo settore, ha prodotto fatti concreti che consentiranno, speriamo, la vera svolta per il trasporto ferroviario merci. Auspichiamo, a questo punto, che grazie ai contributi previsti per il triennio 2017/18/19, le Imprese Ferroviarie avviino corsi di formazione per macchinisti avvalendosi di strutture interne o dei centri di formazione esistenti. In questo modo - conclude - si potrà aggiungere un tassello indispensabile al rilancio dell'intero settore del trasporto merci ferroviario che, unitamente agli altri incentivi previsti, potrà far svoltare il Paese verso una reale politica dei trasporti finalmente intermodale competitiva e sostenibile”.