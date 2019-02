Formigoni in carcere, il presidente Fontana: 'Ha regalato primati alla Lombardia, dispiace'

"Sono amareggiato e dispiaciuto per Roberto Formigoni". Musica e testo di Attilio Fontana, il presidente di regione Lombardia che ha voluto così dimostrare la sua vicinanza al Celeste, condannato giovedì in via definitiva a cinque anni e dieci mesi di carcere per corruzione per il "caso Maugeri San Raffaele".

"Per 18 anni ha contribuito a sviluppare un incontestabile serie di importanti primati in Lombardia - ha spiegato l'attuale governatore lombardo -. Non limitiamoci a giudicarlo solo per questa sentenza”.

"Questa sentenza", però, è arrivata e - al termine di un cammino giudiziario lunghissimo - venerdì per Formigoni si aprono le porte del carcere. I giudici supremi, infatti, pur riducendogli la pena - in Appello erano arrivati sette anni e mezzo di pena - hanno confermato la condanna e hanno indirettamente spedito in cella il "Celeste".

Formigoni è stato condannato, di fatto, per aver ottenuto diverse "utilità" - vacanze, cene, l'uso di yatch e di aerei - in cambio di milioni e miloni di euro fatti arrivare ai due ospedali con delibere della giunta regionale, ai tempi guidata proprio da lui.

In appello, l'ex governatore si era visto anche confermata la confisca di 6,6 milioni di euro già stabilita dal tribunale di primo grado a fine 2016, diversa da quello di 5 milioni disposto dalla Corte dei Conti.