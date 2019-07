Formigoni si presenta in tribunale per la richiesta degli arresti domiciliari

Roberto Formigoni, l'ex presidente della Regione Lombardia condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione, è arrivato davanti ai giudici del Tribunale di sorveglianza di Milano per chiedere la detenzione domiciliare.

L'ex governatore, con indosso una maglietta bianca e jeans chiari, è apparso molto dimagrito, come riporta Ansa. Il sostituto procuratore generale di Milano Nicola Balice ha dato parere favorevole alll'istanza perché l'ex governatore è ultrasettantenne.

Il pg oggi in udienza dicendosi favorevole alla scarcerazione, da quanto è trapelato, riferendosi alla legge 'spazzacorrotti', avrebbe sostenuto che la collaborazione di Formigoni, ora a Bollate, sarebbe impossibile in quanto le varie sentenze emesse nei vari gradi di giudizio hanno già ricostruito e verificato i fatti di corruzione contestati anche ad altri.

La decisione del collegio è attesa a giorni.