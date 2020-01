Anche i giovani milanesi di Fi ad Hammamet per commemorare Craxi

Una delegazione di Forza Italia Giovani si trova ad Hammamet per partecipare alle iniziative organizzate in occasione del ventesimo anniversario della morte di Bettino Craxi.

"La nostra generazione - commenta in una nota delle scorse ore Marco Bestetti, Coordinatore nazionale dei giovani azzurri - ha il dovere di tributare omaggio ad uno statista che ha fatto grande l'Italia nel mondo, conseguendo importanti risultati sia in materia economica che in politica estera. Proprio le coraggiose decisioni internazionali assunte da Craxi rendono impietoso il confronto con l'attuale dilettantismo di chi dovrebbe rappresentarci all'estero, privando l'Italia del suo storico e fondamentale ruolo di Paese leader nel Mediterraneo. E' nostra responsabilità - conclude Bestetti - onorare la memoria di Bettino Craxi, riconoscendone alcuni errori, ma soprattutto le tante virtù".