Presidio di Forza Nuova: in cinquecento alla contromanifestazione antifascista

Cinquecento persone si sono radunate in piazza Fontana per protestare contro il presidio autorizzato di Forza Nuova all'Arco della Pace. Gli antifascisti sono poi partiti in corteo, diretti a piazza della Scala.

Al contropresidio, organizzato dall'Anpi, hanno aderito diverse sigle, da Rifondazione comunista ai Sentinelli, dal centro sociale Cantiere ad attivisti di diversi partiti di centrosinistra. La protesta era indirizzata contro il presidio di Forza Nuova, chiamato "Per la sovranità in piazza", con cui il movimento di estrema destra intende protestare all'indirizzo dei "governi delle banche".

Il presidio di Forza Nuova era stato autorizzato dalla questura di Milano dopo che il centrosinistra, in testa il sindaco Giuseppe Sala, aveva chiesto che venisse impedito. In un primo momento si era parlato di un luogo in "estrema periferia", poi è stato scelto l'Arco della Pace, mentre la stessa questura aveva rigettato l'idea di piazzale Cadorna, inizialmente scelta dai forzanuovisti, perché - data la stazione ferroviaria - è considerata un obiettivo sensibile.

Il presidio di Forza Nuova all'Arco (foto E.V.)