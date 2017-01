Autorizzata la manifestazione di Forza Nuova: presidio all'Arco della Pace, ma senza cortei

La manifestazione di Forza Nuova sarà all'Arco della Pace a Milano ma non ci sarà corteo. Il presidio è stato indetto da tempo per sabato 14 gennaio. Lo ha stabilito mercoledì pomeriggio il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che sempre "valutando la situazione dell'ordine pubblico", ha stabilito che la contromanifestazione preannunciata dall'Anpi provinciale meneghino potrà svolgersi sotto forma di presidio nella più centrale piazza Fontana, come richiesto dall'associazione dei partigiani e dalle altre formazioni antifasciste che hanno aderito alla protesta.

"A cura della Questura - spiega un comunicato della prefettura - sarà disposta un' adeguata pianificazione dei servizi di Ordine pubblico finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni nel rispetto della legge".

Nei giorni scorsi, contro l'iniziativa forzanovista dal titolo "Per la sovranità in piazza", si era schierato pubblicamente anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, affermando tra l'altro "faremo quanto in nostro potere per impedire l'organizzazione di incontri di questa natura nei luoghi pubblici della nostra città". Per questo aveva affermato: "Chiederò alle autorità preposte di vigilare attentamente sull'annuncio della manifestazione di Forza Nuova per impedire che nella nostra città si verifichino episodi di illegalità e di apologia di fascismo".

Anche il Pd milanese aveva lanciato un appello contro la manifestazione anche in considerazione del fatto che Milano è città medaglia d'oro per la resistenza e a due settimane dal Giorno della Memoria.