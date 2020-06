Fumagalli (M5s): la Lega ha sbeffeggiato per anni il 2 giugno oggi si scoprono repubblicani

Quella del 2 giugno, Festa della Repubblica, è una data che i leghisti “hanno ignorato e sbeffeggiato per decenni, ma che oggi torna comoda per la loro speculazione politica”.

Lo ha scritto in una nota Marco Fumagalli, capogruppo del M5S nel Consiglio regionale della Lombardia che ricorda: “Dopo il ‘raduno’ di alcuni irresponsabili vestiti di arancione Piazza del Duomo, la piazza simbolo di Milano, verrà ancora invasa dai militanti della Lega che hanno indetto per domani due giugno un flashmob contro il governo”.

“Oggi che possono cavalcare la paura della pandemia, soffiare sul fuoco dell’incertezza, alimentare la cultura delle fakenews si scoprono improvvisamente tutti repubblicani. Oggi che l’Italia, con questo governo, torna ad avere un ruolo in Europa grazie alle faticose misure di restrizione adottate e a un gigantesco intervento economico di rilancio dell’economia, la destra perde terreno e mostra il suo lato peggiore: iper-liberista, neo-trumpiano, neo-fascista. Per questo motivo per noi, che da sempre festeggiamo la data del 2 giugno, è essenziale ribadire l’importanza della democrazia, dei diritti, del rispetto delle regole” ha aggiunto Fumagalli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il flash mob della Lega

La Lega, infatti, è pronta a prendersi piazza del Duomo martedì 2 giugno per un flash mob organizzato in tutta Italia in concomitanza con la festa della Repubblica. A Milano l'appuntamento è alle ore 11 davanti alla Cattedrale, luogo simbolo della città. "In attesa della grande manifestazione nazionale del 4 luglio - hanno annunciato dalla sezione meneghina del partito - come centrodestra lombardo martedì saremo presenti con i nostri amministratori per una manifestazione simbolica a Milano, nel rigoroso rispetto del distanziamento, insieme alle principali forze politiche del centrodestra".