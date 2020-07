Pannella, domenica a Milano l'intitolazione "fai da te" dei giardini davanti a San Vittore

Domenica 5 luglio 2020, alle quattro di pomeriggio, è prevista l'intitolazione "fai da te" dei giardini di piazzale Aquileia a Marco Pannella, leader radicale scomparso nel 2016. Saranno presenti l'associazione Myriam Cazzavillan (legata al Partito radicale transnazionale) con il segretario Gianni Rubagotti, l'associazione Milano Vapore con il consigliere di Forza Italia in Municipio 1 Giampaolo Berni e il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Fabrizio De Pasquale. Non si tratta di una intitolazione ufficiale del Comune.

«Quel luogo - si legge in una nota - è importante, perché è di fronte al carcere di San Vittore: spesso i parernti e i detenuti si danno un cenno di saluto proprio da lì. Ed è vicino al luogo in cui vi era in un antico cimitero ebraico dei primi dell'Ottocento. Insomma, fra Stato di diritto e Stato d'Israele il luogo ideale di Milano per tenere viva la memoria di Pannella, tra le cose per cui ha sempre lottato».

Ma perché l'intitolazione "fai da te"? Perché in realtà il Comune di Milano non ha preso una decisione ufficiale in merito. Vige infatti, a livello nazionale, una legge che prevede che le intitolazioni di strade, piazze, giardini e così via possano essere stabilite dopo dieci anni dalla morte di una persona. I Comuni in realtà possono derogare (su autorizzazione del prefetto), e il consiglio comunale milanese approvò una mozione per intitolare i giardini a Pannella, ma Filippo Del Corno, assessore alla cultura, decise che Palazzo Marino non avrebbe più derogato: «Sottrarre le intitolazioni all’emotività del momento e seguire criteri storici«, dichiarò nel 2017.

Le assocazioni Myriam Cazzavillan e Milano Vapore chiedono ora che, con le prossime elezioni comunali, i candidati si esprimano impengnandosi a riportare in consiglio comunale la richiesta di intitolare (ufficialmente) i giardini Aquileia a Pannella.