Giardino dei Giusti, via libera del Tar: per i giudici il verde urbano è salvaguardato

Presto riprenderanno i lavori per il rifacimento del luogo in cui si ricordano i Giusti al Monte Stella. I privati cittadini non ammessi al ricorso, Italia Nostra sconfitta