"Giù la maschera, Gori mettici il simbolo"

"Ci risiamo, ancora una volta la politica dei partiti auto-certifica il proprio fallimento davanti ai cittadini. Come già accaduto in Sicilia, dove le finte liste civiche hanno consentito la candidatura degli impresentabili che poi di fatto hanno consegnato la Regione al centrodestra, nemmeno in Lombardia i partiti hanno il coraggio di presentarsi con il loro simbolo. Un fallimento evidente quanto i costosissimi cartelloni, con cui il Partito Democratico ha tappezzato la Lombardia. Su sfondo neutro, il volto di Giorgio Gori, accompagnato da un simbolo blu/azzurro (colori storicamente appartenuti al centrodestra) recante la scritta: Gori Presidente. Vederli dappertutto mi ha fatto venir voglia di domandare un paio di cose al candidato presidente del PD. Il Partito Democratico è talmente disperato, che persino i suoi candidati cercano di smarcarsi? Questa però è disinformazione. Questo però è ingannare i cittadini. Esattamente come fa Forza Italia, che scrive all’interno del suo logo “Berlusconi Presidente”, pur essendo perfettamente a conoscenza dell’incadidabilità del Cavaliere, in quanto condannato in via definitiva. D’altra parte ormai le intenzioni del partito unico sono chiare: tutto è lecito (anche i sindaci arrestati per Mafia) purché non sia a Cinque Stelle. Anche io, come te, mi vergognerei di essere accostato al PD, ma non sarebbe più corretto, più trasparente, se fosse chiaro a tutti i cittadini lombardi che votandoti, votano il partito del Jobs Act, della Buona Scuola, dello Sblocca Italia, delle leggi elettorali incostituzionali, dei regali alle banche di famiglia e delle truffe ai risparmiatori? Perché Gori non tiri giù la maschera? Perché nascondi il simbolo? Del tuo partito hai vergogna anche tu? Oppure sei già proiettato verso quell’inciucio di governo, giustamente privo di alcun simbolo, perché privo di ogni ideale e di ogni possibile risposta concreta ai bisogni dei cittadini, poiché totalmente proiettato a servire i vostri soli interessi, che ha già portato Maroni a ritirare la propria candidatura in Lombardia? Se troverai il tempo di rispondere a queste, che sono le domande di un cittadino, sono pronto a darti una mano in prima persona. Sono pronto ad incollare a mano, su tutte le tue gigantografie il simbolo oscurato. Il simbolo del Partito Democratico. Sempre che per te non sia un problema, a proposito, perché dovrebbe?"

Massimo De Rosa – Portavoce M5S, candidato Regione Lombardia (prov. Mi)