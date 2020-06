Il futuro politico di Beppe Sala: "Possibile che mi ricandidi a sindaco di Milano"

Non ha nessuna intenzione di entrare nel governo Conte il sindaco di Milano Giuseppe Sala: "devo completare il lavoro a Milano. Sono convinto, mettendo da parte il nostro modo di essere milanesi che ci sentiamo al centro del mondo, che la ripresa deve ripartire da Milano e vedo già dei segni, anche se è la strada è molto difficile, quindi è necessario e sono ben felice di essere il sindaco di Milano e rimanere a fare il sindaco". Questa la risposta del primo cittadino milanese alla domanda di Lilli Gruber che, durante la trasmissione "Otto e mezzo" gli aveva chiesto se fosse pronto a entrare nel governo nel caso glielo avesse chiesto il premier Conte.

Ma il sindaco ha poi aperto a una sua possibile ricandidatura per le elezioni comunali del 2021: "Oggi abbiamo altre priorità a cui pensare e non serve dirlo adesso, è certamente possibile anche probabile che io mi ricandidi ma voglio pensarci con calma e lo dirò dopo le vacanze — ha precisato —. Voglio aspettare il momento giusto per dirlo, dopo le vacanze estive, perché adesso sono cosi stanco che magari potrebbe venire la tentazione di dire 'non ce la faccio più". Sala ha poi puntualizzato che potrebbe continuare a fare politica.

Sala: "Giudizio positivo sul governo"

Il sindaco ha usato parole positive per l'esecutivo: "Il mio giudizio su Conte fino a oggi è buono, mi pare che abbia annunciato i temi giusti. In un momento come questo servono decisioni rapide e non è facile il confronto con parti sociali e opposizioni, perché poi va a finire che rimarremo in questa situazione per parecchi mesi, non credo che ci sia tutto questo spazio per mille mediazioni".

"Mi rimane una curiosità — ha poi continuato —. Quando Conte dice che convocherà le parti sociali per un confronto lo farà avendo già in tasca un piano da discutere o vuole costruirlo assieme? Spero che abbia già una traccia di piano altrimenti rischia di diventare un brain storming".

Affrontando il discorso di un ipotetico rimpasto di governo il sindaco di Milano ha rinnovato il suo invito al premier Conte "ad avere accanto le persone più capaci, con un curriculum di vita vissuta dal punto di vista professionale e politico perché arriverà una tempesta in autunno".

Movida a Milano, misure allentate

Sala ha poi spiegato il motivo per cui ha cancellato l'ordinanza comunale sul divieto di vendita di alcolici dopo le 19. "Quando vedi i cosiddetti gilet arancioni o le scene di ieri a Roma, come faccio a dire ai ragazzi voi rimanete in casa? O facciamo tutti la nostra parte con le stesse regole, o non è che i più forti si possono permettere di tutto e chi è più indifeso, come i giovani paga pegno".